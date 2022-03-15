La storia di Commisso, dal 1995 una crescita mostruosa con Mediacom, ultimo trimestre +561 milioni

Venticinque anni consecutivi di crescita sono un risultato straordinario per qualsiasi azienda". Successo di Mediacom è enorme per Commisso

Più di un quarto di secolo dopo aver rischiato i risparmi di una vita per avviare un'azienda via cavo focalizzata specificamente sui mercati secondari e rurali, e mesi dopo aver registrato 100 trimestri consecutivi di crescita dei ricavi, il presidente e CEO di Mediacom Communications Rocco Commisso ha affermato di non aver ancora finito.

Mediacom ha chiuso il quarto trimestre con 561,9 milioni di dollari di ricavi totali, un aumento del 2,2% rispetto all'anno precedente e il centesimo trimestre consecutivo di crescita positiva anno su anno per la società Commisso iniziato nel 1995, un risultato che solo una manciata di aziende ha affermato può pretendere.

Mediacom è stato immaginato per la prima volta in un documento di otto pagine scritto da Commisso nel marzo 1995 dopo aver lasciato CableVision Industries - dove ha servito come chief financial officer per circa un decennio - intitolato "A Window of Opportunity". In esso, ha tracciato una visione per portare il cavo ai piccoli mercati. A quel tempo, il presidente credeva che fosse un'impresa che sarebbe durata almeno un paio d'anni.

"Non ci saremmo mai aspettati di essere a questo livello", ha detto Commisso. “Saremmo usciti dopo cinque anni. Ma le cose si sono evolute. Le cose che mi hanno aiutato di più sono state una; il supporto che ho sempre avuto dalla comunità del debito e due; che ho rifiutato molte cose in modo da poter mantenere il controllo dell'azienda".

Commisso ha acquistato il suo primo sistema via cavo a Ridgecrest, in California, nel 1996 e oggi Mediacom ha 2,6 milioni di clienti voce, video e dati in 22 stati. Il mix di clienti è cambiato radicalmente, poiché la maggior parte sono abbonati a banda larga anziché clienti video. Ma l'idea è ancora quella di fornire un buon servizio a un prezzo ragionevole e continuare a investire nel business.

Lungo la strada, Mediacom è diventata pubblica, a $ 19 per azione, nel 2000; ha speso 2,125 miliardi di dollari nel 2001 per sistemi principalmente in Iowa precedentemente di proprietà di AT&T; ed è diventato di nuovo privato nel 2010, dopo che i mercati hanno perso fiducia nel business dei cavi.

"Venticinque anni consecutivi di crescita sono un risultato straordinario per qualsiasi azienda", ha affermato Craig Moffett, analista senior di MoffettNathanson. “È vero che Rocco è stato un brillante ingegnere finanziario. Ma questo lo vende allo scoperto. La vera storia è che è stato anche un operatore eccezionale. Hanno messo su numeri davvero belli trimestre dopo trimestre. È una testimonianza di un'attività molto ben gestita".

La più grande acquisizione è stata quella del 2001 da AT&T di sistemi in Iowa e in altri tre stati. Quell'accordo ha più che raddoppiato le dimensioni di Mediacom, fornendo il potere per iniziare a offrire dati ad alta velocità in aree che non avevano prima e posizionandolo per un periodo di crescita senza precedenti. Dal 2001, Mediacom ha aumentato il fatturato annuo da $ 885 milioni a oltre $ 2,22 miliardi e il reddito operativo annuo rettificato prima dell'ammortamento (OIBDA) a oltre $ 1 miliardo da $ 335 milioni.

Ma questo è stato 20 anni fa, e da allora l'industria ha voltato le spalle. Commisso ha osservato che nel 2001 Mediacom aveva circa 1,7 milioni di unità di servizi primari (una combinazione di clienti voce, video e dati), inclusi 1,5 milioni di clienti video e 100.000 abbonati Internet ad alta velocità. Oggi, la banda larga conta circa 1,5 milioni di abbonati e i clienti video sono circa 600.000, mentre gli alimentatori totali sono cresciuti fino a 2,6 milioni.

"Dal 2001 abbiamo perso oltre 1 milione di clienti video", ha affermato Commisso. "Perdere tutti questi clienti ed essere in grado di triplicare il flusso di cassa e aumentare le entrate ogni singolo trimestre in cui siamo stati in vita in Mediacom, a nostro avviso, è un bel risultato".

Allo stesso tempo, Mediacom continua a investire nel business: circa 13 miliardi di dollari per finanziare acquisizioni e costruire e aggiornare una rete nazionale che copre 600.000 miglia in fibra, ha affermato Commisso.

"Sono sicuro che non sarà una sorpresa per chi mi conosce bene che non smetterò di andare avanti", ha detto Commisso in una lettera del presidente pubblicata poco dopo i risultati del quarto trimestre.

Commisso è molto orgoglioso della sua capacità di mantenere basso il debito di Mediacom. Oggi, il rapporto di leva finanziaria dell'azienda è pari a 1,2 volte il flusso di cassa, tra i più bassi dell'intero settore dei media e delle telecomunicazioni. A febbraio, Standard & Poor's ha aumentato il rating di credito investment grade di Mediacom a BBB-plus, superiore a quello di rivali di telecomunicazioni molto più grandi come AT&T e un'impresa che sarebbe stata sconosciuta nel settore quando l'azienda ha iniziato. Ma ha sottolineato che Mediacom continuerà a investire - gli investimenti in conto capitale sono in media di circa $ 350 milioni all'anno - anche se si muove per ridurre il debito.

"Stiamo investendo nel nostro business, nella nostra comunità, nelle nostre persone, nella nostra infrastruttura per stare di fronte alle minacce competitive che stanno arrivando", ha affermato Commisso. Lo scrive Nexttv.com

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