ACF, ecco la lista dei convocati della Fiorentina negli Stati Uniti. Assente Veretout per questioni di mercato

L'allenatore Vincenzo Montella ha deciso di far restare a Moena Thereau, Gori e Nannelli. I nuovi giocatori invece saranno in America: Terzic, Zurkowski e Rasmussen, Milenkovic tornerà in gruppo e Fed...

A cura di Redazione Labaroviola 12 luglio 2019 11:54

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