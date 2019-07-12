ACF, ecco la lista dei convocati della Fiorentina negli Stati Uniti. Assente Veretout per questioni di mercato
L'allenatore Vincenzo Montella ha deciso di far restare a Moena Thereau, Gori e Nannelli. I nuovi giocatori invece saranno in America: Terzic, Zurkowski e Rasmussen, Milenkovic tornerà in gruppo e Fed...
L'allenatore Vincenzo Montella ha deciso di far restare a Moena Thereau, Gori e Nannelli. I nuovi giocatori invece saranno in America: Terzic, Zurkowski e Rasmussen, Milenkovic tornerà in gruppo e Federico Chiesa raggiungerà il gruppo nei prossimi giorni mentre il capitano German Pezzella arriverà forse nella tournée americana o si unirà direttamente a Firenze. Il centrocampista francese Jordan Veretout non andrà in America perchè non rimarrà alla Fiorentina.
Ecco la lista dei calciatori convocati:
DRAGOWSKI BARTLOMIEJ
VENUTI LORENZO
BIRAGHI CRISTIANO
MILENKOVIC NICOLA
CECCHERINI FEDERICO
RANIERI LUCA
EYSSERIC VALENTIN
ZURKOWSKI SZYMON
SIMEONE GIOVANNI
SAPONARA RICCARDO
SOTTIL RICCARDO
TERRACCIANO PIETRO
DABO BRYAN
TERZIC ALEKSA
HANCKO DAVID
BELOKO MEDJA NICKY
CRISTOFORO SEBASTIAN
MONTIEL CRISTOBAL
CASTROVILLI GAETANO
MELI MARCO
RASMUSSEN JACOB
BENASSI MARCO
CHIESA FEDERICO
LAKTI ERALD
KOFFI CHRISTIAN