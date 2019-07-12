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ACF, ecco la lista dei convocati della Fiorentina negli Stati Uniti. Assente Veretout per questioni di mercato

L'allenatore Vincenzo Montella ha deciso di far restare a Moena Thereau, Gori e Nannelli. I nuovi giocatori invece saranno in America: Terzic, Zurkowski e Rasmussen, Milenkovic tornerà in gruppo e Fed...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 luglio 2019 11:54
ACF, ecco la lista dei convocati della Fiorentina negli Stati Uniti. Assente Veretout per questioni di mercato -
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L'allenatore Vincenzo Montella ha deciso di far restare a Moena Thereau, Gori e Nannelli. I nuovi giocatori invece saranno in America: Terzic, Zurkowski e Rasmussen, Milenkovic tornerà in gruppo e Federico Chiesa raggiungerà il gruppo nei prossimi giorni mentre il capitano German Pezzella arriverà forse nella tournée americana o si unirà direttamente a Firenze. Il centrocampista francese Jordan Veretout non andrà in America perchè non rimarrà alla Fiorentina.

Ecco la lista dei calciatori convocati:

DRAGOWSKI BARTLOMIEJ

VENUTI LORENZO

BIRAGHI CRISTIANO

MILENKOVIC NICOLA

CECCHERINI FEDERICO

RANIERI LUCA

EYSSERIC VALENTIN

ZURKOWSKI SZYMON

SIMEONE GIOVANNI

SAPONARA RICCARDO

SOTTIL RICCARDO

TERRACCIANO PIETRO

DABO BRYAN

TERZIC ALEKSA

HANCKO DAVID

BELOKO MEDJA NICKY

CRISTOFORO SEBASTIAN

MONTIEL CRISTOBAL

CASTROVILLI GAETANO

MELI MARCO

RASMUSSEN JACOB

BENASSI MARCO

CHIESA FEDERICO

LAKTI ERALD

KOFFI CHRISTIAN

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