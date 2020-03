Rudy Gobert, centro francese degli Utah Jazz che aveva voluto dimostrare, due giorni fa, di non avere paura del coronavirus durante le interviste dei media. Ad una domanda di un giornalista sulla pandemia, Gobert ha deciso di toccare tutti i microfoni e registratori vocali che aveva intorno, non curante degli eventuali batteri.

Le conseguenze non hanno però tardato ad arrivare per Gobert, infatti la NBA ha appena comunicato che, in seguito alla positività di Rudy Gobert, la stagione è da considerarsi sospesa da domani. La lega utilizzerà la pausa forzata per stabilire se e come andare avanti durante l’emergenza COVID