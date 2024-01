Il Club America è stufo di aspettare la Fiorentina per Rodriguez. Entro stasera vogliono una risposta

Momento delicato per l’obiettivo esterno d’attacco per la Fiorentina. Dopo le complicazioni per la cessione di Josip Brekalo alla Dinamo Zagabria, dal Sud America arrivano importanti novità per quanto riguarda Brian Rodriguez. Il Club America ha infatti inviato al club viola un ultimatum per la cessione del classe 2000. Il club messicano ha posto alla Fiorentina un ultimatum di breve scadenza. La viola dovrà infatti formulare un’offerta concreta entro stasera, altrimenti Brian Rodriguez non partirà.

Un modo, quello del Club America, di mettere pressione visto che la Fiorentina balla ancora tra l’uruguaiano e Vargas senza però affondare per nessuno dei due. Per il giocatore dell’Augsburg restano comunque vivi i contatti. Lo scrive Gianluca Di Marzio.

