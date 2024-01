Procuratore di Rodriguez conferma: “La trattativa con la Fiorentina è saltata, non cambiava la sua vita”

Era stato vicino alla Fiorentina ma poi la società viola ha deciso di non prenderlo e scartarlo, stiamo parlando di Brian Rodriguez, esterno classe 2000 del Club America. Il suo procuratore, Edgardo Lasalvia, ne ha parlato a Sport 890, queste le sue parole: “Andare alla Fiorentina non avrebbe cambiato economicamente la vita di Brian ma di certo sarebbe stato meglio per la sua carriera. Quella possibilità oramai è saltata e ora Brian penserà a vincere le prossime partite con il Club America” conclude il suo agente.

