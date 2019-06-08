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Ecco il calendario delle gare della prossima Champions Cup negli Stati Uniti

Dopo 4 anni di assenza, la Fiorenina parteciperà all’International Champions Cup che si giocherà negli Stati Uniti a luglio.Queste sono le date delle partite in America:17 luglio ore 3.00: Fiorentina...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 giugno 2019 14:11
Ecco il calendario delle gare della prossima Champions Cup negli Stati Uniti - Firenze, stadio Franchi, 27.02.2019, Fiorentina-Atalanta, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 27.02.2019, Fiorentina-Atalanta, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Dopo 4 anni di assenza, la Fiorenina parteciperà all’International Champions Cup che si giocherà negli Stati Uniti a luglio.

Queste sono le date delle partite in America:

17 luglio ore 3.00: Fiorentina – Chivas Guadalajara al SeatGeek Stadium (Bridgewiew, Illinois)

20 luglio ore 24.00: Arsenal – Fiorentina al Bank of America Stadium (Charlotte, North Carolina)

25 luglio ore 2.00: Fiorentina – Benfica al Red Bull Arena (Harrison, New Jersey)

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