Ecco il calendario delle gare della prossima Champions Cup negli Stati Uniti
Dopo 4 anni di assenza, la Fiorenina parteciperà all’International Champions Cup che si giocherà negli Stati Uniti a luglio.Queste sono le date delle partite in America:17 luglio ore 3.00: Fiorentina...
A cura di Redazione Labaroviola
08 giugno 2019 14:11
Dopo 4 anni di assenza, la Fiorenina parteciperà all’International Champions Cup che si giocherà negli Stati Uniti a luglio.
Queste sono le date delle partite in America:
17 luglio ore 3.00: Fiorentina – Chivas Guadalajara al SeatGeek Stadium (Bridgewiew, Illinois)
20 luglio ore 24.00: Arsenal – Fiorentina al Bank of America Stadium (Charlotte, North Carolina)
25 luglio ore 2.00: Fiorentina – Benfica al Red Bull Arena (Harrison, New Jersey)