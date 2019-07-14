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Martedì Chiesa atteso a Chicago. Negli USA verrà fatta maggiore chiarezza sul suo futuro

Federico Chiesa sta terminando le sue vacanze dopo aver disputato l'Europeo Under 21 e secondo quanto scrive La Nazione, martedì arriverà a Chicago insieme al difensore Nikola Milenkovic. Anche se Com...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 luglio 2019 13:35
Martedì Chiesa atteso a Chicago. Negli USA verrà fatta maggiore chiarezza sul suo futuro - Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Chiesa
Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Chiesa
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Federico Chiesa sta terminando le sue vacanze dopo aver disputato l'Europeo Under 21 e secondo quanto scrive La Nazione, martedì arriverà a Chicago insieme al difensore Nikola Milenkovic. Anche se Commisso ha esposto più volte la sua intenzione su Chiesa, negli USA si farà maggiore chiarezza. Il contratto dell'attaccante scade nel 2022 quindi sta al giovane presentarsi ed eventualmente dire alla nuova proprietà di voler andar via anche se riceverebbe un no secco. L'entourage del calciatore non ha fatto trapelare nulla.

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