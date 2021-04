Dall’America, la Mediacom possibile sia nominata come miglior azienda degli Stati Uniti

Un grande notizia per Rocco Commisso, patron della Fiorentina, la sua Mediacom potrebbe essere nominata negli Usa come miglior azienda privata del 2021 che è stato gestita nella maniera migliore possibile. La notizia è stata annunciata attraverso una nota

Mediacom Communications Corporation è orgogliosa di annunciare di essere stata selezionata come Best Managed Company negli Stati Uniti per il 2021. Sponsorizzato da Deloitte Private e The Wall Street Journal, il programma riconosce le eccezionali società private statunitensi e i risultati dei loro team di gestione. I designati per il 2021 sono società private statunitensi che hanno dimostrato l’eccellenza nella pianificazione e nell’esecuzione strategica, un impegno nei confronti delle loro persone e la promozione di una cultura dinamica e resiliente, nonché solide finanze, il tutto affrontando l’incertezza della pandemia COVID-19. Nonostante le grandi sfide e l’immensa pressione, hanno continuato a guidare con lo scopo e la visione di dare un contributo significativo alle loro industrie, comunità, forza lavoro ed economia.

“Per oltre un quarto di secolo, gli uomini e le donne dedicati di Mediacom hanno lavorato instancabilmente per garantire che i mercati più piccoli che serviamo ricevano gli stessi o migliori servizi di telecomunicazioni delle più grandi città d’America”, ha affermato Rocco Commisso, fondatore, Presidente e amministratore delegato di Mediacom

“Durante lo scorso anno, il team di Mediacom è andato ben oltre per le nostre comunità collegando rapidamente migliaia di case con servizi Internet a basso costo, supportando le banche alimentari locali e preparando la nostra rete a banda larga avanzata per soddisfare le richieste di più persone che mai prima di lavorare e studiare da casa. Essere riconosciuti come Best Managed Company negli Stati Uniti del 2021 nel mezzo delle sfide economiche e operative causate dalla pandemia di coronavirus è una testimonianza del costante impegno dei nostri dipendenti nei principi fondamentali della nostra attività,

I candidati vengono valutati e selezionati da una giuria di giudici esterni incentrata sulla valutazione dei marchi di eccellenza in quattro aree chiave: strategia, capacità di esecuzione, cultura aziendale e performance finanziaria. Entrano a far parte di un ecosistema globale di premiati provenienti da oltre 30 paesi riconosciuti dal programma Best Managed Companies.

La notizia è stata anche ripresa anche dal Wall Street Journal, un grande vanto per l’azienda, sponsor della Fiorentina di proprietà del patron Commisso.

