Commisso questa sera voleva essere all’Olimpico per Lazio-Fiorentina ma come ieri ha spiegato in una nota ufficiale il presidente a causa delle problematiche relative al Coronavirus non potrà arrivare in Italia. Appena cadranno gli obbligo di quarantena Rocco sarà in volo per Firenze. Secondo La Gazzetta dello Sport potrebbe tornare a luglio.