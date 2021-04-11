Basile: "Fiorentina-Atalanta sarà trasmessa in diretta in USA. Grande occasione per il brand Viola"
Fiorentina-Atalanta sarà la prima partita della Serie A trasmessa in diretta negli Usa
Massimo Basile, giornalista del Corriere dello Sport, ha commentato la possibilità di vedere, per la prima volta, in diretta una partita di Serie A, per l'appunto Fiorentina-Atalanta, in USA attraverso un Tweet sul proprio profilo ufficiale Twitter. Ecco le sue parole:
“Domani (oggi, visto che il Tweet risale a ieri) Fiorentina-Atalanta prima partita di A trasmessa in Usa da ABC, uno dei network più importanti. In molti pub gli schermi tv mostreranno la diretta. Grande occasione per il brand americano della Viola. Rendete orgogliosi noi immigrati”.
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