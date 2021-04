(VIDEO) Rocco Commisso è arrivato a Firenze. Stasera sarà al Franchi per Fiorentina-Atalanta

Questa mattina è tornato a Firenze Rocco Commisso. Il presidente viola è arrivato in città intorno intorno alle 9 e si è recato subito in albergo. Come da lui dichiarato, in giornata starà vicino alla squadra prima del match di stasera contro l’Atalanta, che Commisso seguirà dalla tribuna del Franchi. Ecco le sue parole all’arrivo in città:

Come sta Presidente?

“Io sto bene”

Giornata importante oggi?

“Si, ma vedo che quando sono a casa volete che torni qui e quando sono qui, volete che torni a casa. Volevo portare dei vaccini qui, ma non me lo hanno permesso”.

Quanto resta a Firenze?

“Non lo so ancora”

Stasera incontrerà la squadra prima della partita?

“Si”

Di seguito il video pubblicato dal Pentasport di Radio Bruno su Facebook.



