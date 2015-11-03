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Notizie Rocco Commisso Fiorentina

Capuano: "Rocco Commisso non avrebbe meritato la retrocessione per tutto quello che ha fatto per Firenze"

10 maggio 2026 18:01

Viareggio Cup in memoria di Rocco Commisso: La Fiorentina sfiderà il Viareggio e due squadre nigeriane

02 marzo 2026 13:21

La famiglia Commisso è arrivata a Firenze: confermata la loro presenza per la messa in Duomo

25 gennaio 2026 20:55

Joseph Commisso: “Rocco credeva nella Fiorentina e nella sua identità, porteremo avanti i suoi valori”

21 gennaio 2026 16:56

Di Gennaro: "Fagioli sopra ogni singolo. Sembra un fuoriclasse, uno da palcoscenici importanti"

21 gennaio 2026 13:18

Conti ricorda Commisso: "Ciao Rocco, è stato un onore conoscerti e inaugurare il Viola Park"

17 gennaio 2026 11:56

Commisso: "Divertitevi al Viola Park, ricordate che l'ha voluto mia moglie. Spero in un trofeo"

11 ottobre 2024 18:42

Commisso non convinto della formula di Nico alla Juve. Gudmundsson chiuso, si aspetta via libera Genoa

12 agosto 2024 23:26

Commisso assente al funerale di Barone perchè stanco e affaticato dal viaggio di rientro negli Stati Uniti

26 marzo 2024 19:54

Calamai: "Commisso ha fatto il capofamiglia, a giugno capiremo se vorrà far crescere la Fiorentina"

09 febbraio 2024 14:30

Joe Barone fa visita a casa Hamrin, anche Commisso chiama la famiglia. Piange la Fiorentina

04 febbraio 2024 17:22

Fuori dal Franchi appare il volantino polemico della fanzine dei tifosi: "Commisso svegliati"

28 gennaio 2024 19:40

Barone: "Sogno di Commisso sempre stato portare Fiorentina in Europa, avere CS e stadio di proprietà"

26 aprile 2023 19:51

Rocco Commisso molto contento: scende negli spogliatoi a complimentarsi con la squadra

19 agosto 2022 00:56

Radio Bruno, Commisso sarà presente ad Empoli-Fiorentina. Arriverà sabato mattina in Italia

24 novembre 2021 22:14

Il sindaco Nardella:" A breve incontrerò il presidente Commisso per parlare del Franchi"

17 settembre 2021 10:46

Rinnovo Vlahovic: Una partita che Rocco non può perdere. Ne va della sua credibilità e del futuro della Fiorentina

27 aprile 2021 16:47

(VIDEO) Rocco Commisso è arrivato a Firenze. Stasera sarà al Franchi per Fiorentina-Atalanta

11 aprile 2021 12:10

Via libera alla realizzazione del Centro sportivo della Fiorentina. C'è il si della Conferenza dei Servizi

30 settembre 2020 15:29

Basile: "Un anno fa Commisso era più sognatore e meno rabbioso"

24 settembre 2020 20:02

Diamanti: "Per Chiesa è meglio diventare una bandiera a Firenze che giocare in un top club"

01 settembre 2020 16:35

La Fiorentina arriva al Franchi in vista della sfida con il Torino. VIDEO

19 luglio 2020 19:12

"Fiorentina Women's" cambia nome: si chiamerà "Acf Fiorentina Femminile". Il comunicato

13 luglio 2020 16:10

VIDEO, Commisso traduce alcune espressioni fiorentine in lingua americana. Il video di Dazn

27 giugno 2020 13:14

Commisso, ritorno a Firenze rischia di slittare: UE pensa di inserire gli americani fra "turisti indesiderati"

24 giugno 2020 15:42

Il Coronavirus non blocca Commisso: darà il massimo per creare una squadra competitiva

16 maggio 2020 14:19

Incontro tifosi della Fiorentina con Commisso e Barone: ecco tutto quello che si sono detti

08 dicembre 2019 14:12

Rocco Commisso sulla Gazzetta: "Vogliamo tornare ad esssere una delle sette sorelle"

17 luglio 2019 09:38

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