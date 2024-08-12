Commisso non convinto della formula di Nico alla Juve. Gudmundsson chiuso, si aspetta via libera Genoa

Il Presidente entra a gamba tesa sulla trattativa con la Juve per la cessione di Gonzalez, ma il giocatore si è già promesso ai bianconeri

Il Presidente della Fiorentina Rocco Commisso è uscito allo scoperto e agli uomini mercato viola non ha nascosto tutte le proprie perplessità sulla trattativa che porterebbe Nico Gonzalez alla Juventus.

Non è assolutamente convinto né dalle cifre né dalla formula dell'operazione che, ricordiamolo sempre, riguardano il miglior giocatore della squadra. Il prestito con obbligo non sembra attrarre particolarmente cosi come le modalità di pagamento in più esercizi

Nico Gonzalez peraltro ha manifestato a chiare lettere di voler andare e la Juve del nuovo corso Thiago Motta lo intriga particolarmente. Sull fronte sostituto ribadiamo quanto detto e scritto più volte. L'accordo con il Genoa per il trasferimento di Albert Gudmundsson in riva all'Arno è già chiuso da settimane, con il giocatore che ha ribadito di volere la Fiorentina. Si aspetta solo il via libera dei rossoblù nel momento in cui avranno trovato un sostituto.

Sky Sport: “Gudmundsson vuole con forza la Fiorentina. Il Genoa cerca il sostituto per lasciarlo andare”

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