Sky Sport: "Gudmundsson vuole con forza la Fiorentina. Il Genoa cerca il sostituto per lasciarlo andare"

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Gudmundsson vuole con forza la Fiorentina e aspetta di trasferirsi in maglia viola. Il Genoa sta cercando un sostituto per lasciar partire il calciatore islandes...

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Gudmundsson vuole con forza la Fiorentina e aspetta di trasferirsi in maglia viola. Il Genoa sta cercando un sostituto per lasciar partire il calciatore islandese direzione Firenze. Infatti si sta cercando un attaccante che possa andare a completare il reparto avanzato di Alberto Gilardino. Su Gudmundsson verso la fine del mercato potrebbe tornare anche l'Inter, con Arnautovic possibile contropartita anche se resta da capire la reale volontà del calciatore austriaco che vuole restare a Milano.

COMMISSO NON VUOLE FAR ANDARE NICO GONZALEZ ALLA JUVENTUS

https://www.labaroviola.com/radio-bruno-rivela-commisso-non-vuole-cedere-nico-gonzalez-alla-juventus-accordo-in-bilico/263962/