Radio Bruno rivela: "Commisso non vuole cedere Nico Gonzalez alla Juventus. Accordo in bilico"

Commisso non vuole cedere Nico Gonzalez alla Juventus anche se il calciatore ha espresso la volontà di andare via dalla Fiorentina

Secondo quanto riportato da Radio Bruno non ci sarebbe ancora il via libera per la cessione di Nico Gonzalez alla Juventus da parte del patron viola Rocco Commisso. Il presidente della Fiorentina non vuole cedere ai rivali storici il proprio numero dieci anche se lo stesso calciatore avrebbe chiesto la cessione per motivi personali. In questo momento rischia dunque di tornare in discussione l'accordo tra la società viola e la Juventus.

HARIT RIFIUTA IL GENOA, GUDMUNDSSON DEVE ASPETTARE ANCORA

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