Labaro Viola

Dal Belgio: "Harit non andrà al Genoa, non è una destinazione gradita". E Gudmundsson aspetta ancora

Non sarà Amine Harit il sostituto di Albert Gudmundsson. Nelle ultime ore si erano sempre fatti più forti i rumors del possibile approdo del trequartista marocchino in rossoblu, ma il giornalista belg...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 agosto 2024 10:50
Dal Belgio: "Harit non andrà al Genoa, non è una destinazione gradita". E Gudmundsson aspetta ancora -
News
Harit
Condividi

Non sarà Amine Harit il sostituto di Albert Gudmundsson. Nelle ultime ore si erano sempre fatti più forti i rumors del possibile approdo del trequartista marocchino in rossoblu, ma il giornalista belga, Sacha Tavolieri, ha dato un'importante - e non positiva per la Fiorentina - notizia riguardo la trattativa sul proprio profilo X: "Amin Harit non andrà #Genoa . Il trequartista marocchino non vuole approdare al club italiano perché non è una destinazione che lui stesso ha scelto". Dunque, il Genoa dovrà continuare a cercare il sostituto di Gudmundsson, mentre la Fiorentina continuerà ad aspettare l'islandese...

(VIDEO): RICHARDSON È A FIRENZE, VISITE MEDICHE IN CORSO. POI LA FIRMA E L’UFFICIALITÀ

https://www.labaroviola.com/video-richardson-e-a-firenze-visite-mediche-in-corso-poi-la-firma-e-lufficialita/263888/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok