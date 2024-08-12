Dal Belgio: "Harit non andrà al Genoa, non è una destinazione gradita". E Gudmundsson aspetta ancora

Non sarà Amine Harit il sostituto di Albert Gudmundsson. Nelle ultime ore si erano sempre fatti più forti i rumors del possibile approdo del trequartista marocchino in rossoblu, ma il giornalista belg...

Non sarà Amine Harit il sostituto di Albert Gudmundsson. Nelle ultime ore si erano sempre fatti più forti i rumors del possibile approdo del trequartista marocchino in rossoblu, ma il giornalista belga, Sacha Tavolieri, ha dato un'importante - e non positiva per la Fiorentina - notizia riguardo la trattativa sul proprio profilo X: "Amin Harit non andrà #Genoa . Il trequartista marocchino non vuole approdare al club italiano perché non è una destinazione che lui stesso ha scelto". Dunque, il Genoa dovrà continuare a cercare il sostituto di Gudmundsson, mentre la Fiorentina continuerà ad aspettare l'islandese...

(VIDEO): RICHARDSON È A FIRENZE, VISITE MEDICHE IN CORSO. POI LA FIRMA E L’UFFICIALITÀ

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