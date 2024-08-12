(VIDEO): Richardson è a Firenze, visite mediche in corso. Poi la firma e l'ufficialità
Richardson presto sarà un nuovo calciatore della Fiorentina, è arrivato a Peretola questa mattina ed ora, da pochi minuti, è alla clinica "Fanfani" per svolgere le visite mediche di rito. Poi si reche...
A cura di Redazione Labaroviola
12 agosto 2024 10:13
Richardson presto sarà un nuovo calciatore della Fiorentina, è arrivato a Peretola questa mattina ed ora, da pochi minuti, è alla clinica "Fanfani" per svolgere le visite mediche di rito. Poi si recherà al Viola Park per la firma e l'ufficialità. Lì conoscerà i suoi nuovi compagni e si metterà agli ordini del mister Raffaele Palladino.
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