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Notizie Harit Fiorentina
Dal Belgio: "Harit non andrà al Genoa, non è una destinazione gradita". E Gudmundsson aspetta ancora
12 agosto 2024 10:50
TMW: “Il Genoa vicino a chiudere Harit per sostituire Gudmundsson che è prossimo alla Fiorentina”
12 agosto 2024 10:35
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2024
Sett. 33
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