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Notizie Harit Fiorentina

Dal Belgio: "Harit non andrà al Genoa, non è una destinazione gradita". E Gudmundsson aspetta ancora

12 agosto 2024 10:50

TMW: “Il Genoa vicino a chiudere Harit per sostituire Gudmundsson che è prossimo alla Fiorentina”

12 agosto 2024 10:35

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