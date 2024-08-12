TMW: “Il Genoa vicino a chiudere Harit per sostituire Gudmundsson che è prossimo alla Fiorentina”
Il Genoa è vicino a chiudere l'acquisto di Amine Harit, jolly offensivo del Marsiglia, individuato come sostituto ideale di Albert Gudmundsson, prossimo al trasferimento alla Fiorentina. Il club ligur...
Il Genoa è vicino a chiudere l'acquisto di Amine Harit, jolly offensivo del Marsiglia, individuato come sostituto ideale di Albert Gudmundsson, prossimo al trasferimento alla Fiorentina. Il club ligure ha accelerato i contatti con il Marsiglia per assicurarsi le prestazioni del talentuoso giocatore marocchino, che potrebbe arriva in prestito con obbligo di riscatto condizionato. Lo scrive Tuttomercatoweb
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