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TMW: “Il Genoa vicino a chiudere Harit per sostituire Gudmundsson che è prossimo alla Fiorentina”

Il Genoa è vicino a chiudere l'acquisto di Amine Harit, jolly offensivo del Marsiglia, individuato come sostituto ideale di Albert Gudmundsson, prossimo al trasferimento alla Fiorentina. Il club ligur...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 agosto 2024 10:35
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Il Genoa è vicino a chiudere l'acquisto di Amine Harit, jolly offensivo del Marsiglia, individuato come sostituto ideale di Albert Gudmundsson, prossimo al trasferimento alla Fiorentina. Il club ligure ha accelerato i contatti con il Marsiglia per assicurarsi le prestazioni del talentuoso giocatore marocchino, che potrebbe arriva in prestito con obbligo di riscatto condizionato. Lo scrive Tuttomercatoweb

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