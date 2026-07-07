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La nuova maglia della Fiorentina omaggia Commisso: "Prenditi cura di me e io mi prenderò cura di te"

Emergono nuovi dettagli nella maglia nuova presentata dalla Fiorentina, spunta la dedica per Rocco Commisso

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 luglio 2026 19:15
La nuova maglia della Fiorentina omaggia Commisso: "Prenditi cura di me e io mi prenderò cura di te" -
Acf Fiorentina
Maglia Fiorentina
Rocco Commisso
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La frase scelta dalla Fiorentina, in collaborazione con Joma per ricordare il defunto Presidente della Fiorentina è la seguente: "Take care of me and i'll take care of you".

La frase comparirà sotto al colletto della nuova divisa scelta per la stagione 2026/2027, ma non solo, come ogni anno, anche nella nuova maglia sono presenti i tredici gigli in onore di Davide Astori.

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