Barone: “Sogno di Commisso sempre stato portare Fiorentina in Europa, avere CS e stadio di proprietà”

Il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno nel corso di un evento per la presentazione del libro “Soldi vs idee. Come cambia il calcio fuori dal campo” del dirigente sportivo Michele Uva. Queste le sue dichiarazioni:

“Soldi o idee? Difficile scegliere uno rispetto all’altro: per mettere i soldi ci vuole prima l’idea. Quando siamo arrivati a Firenze nel 2019 ci siamo soffermati su tre principi: portare Fiorentina dove merita cioè in Europa, avere uno stadio di proprietà ed un centro sportivo di proprietà. Il sogno di Rocco, come anche il mio, è di portare avanti questi principi.

Viola Park? Io direi che la Fiorentina è un esempio di regole, leggi, democrazia. Quando c’è voglia di investire si può arrivare ad un obiettivo: noi abbiamo iniziato un lavoro nel 2019 ed in quasi due anni abbiamo finito. Noi siamo un bell’esempio sul tema dell’infrastrutture del centro sportivo che è un obiettivo importante.”

I CONVOCATI DELLA FIORENTINA PER IL MATCH DI COPPA ITALIA