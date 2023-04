Convocati Fiorentina per la Cremonese: Bonaventura non ce la fa, Brekalo a disposizione

La Fiorentina ha comunicato la lista dei convocati per la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Cremonese. Brekalo torna tra i convocati dopo il brutto colpo alla testa con l’Atalanta in campionato, Bonaventura, invece, non recupera ed è l’unico assente per l’impegno di coppa.

Di seguito l’elenco dei convocati pubblicato tramite un post Twitter dalla Fiorentina:

LE PAROLE DI MISTER ITALIANO IN VISTA DELLA SEMIFINALE DI COPPA ITALIA