Rocco Commisso sulla Gazzetta: "Vogliamo tornare ad esssere una delle sette sorelle"
Il Presidente della Fiorentina, Rocco Commisso ha parlato da Chicago nell'intervallo Fiorentina-Chivas, sugli obiettivi del club sul sito della Gazzetta.it: "Vogliamo tornare ad essere una delle sette...
A cura di Redazione Labaroviola
17 luglio 2019 09:38
Il Presidente della Fiorentina, Rocco Commisso ha parlato da Chicago nell'intervallo Fiorentina-Chivas, sugli obiettivi del club sul sito della Gazzetta.it: "Vogliamo tornare ad essere una delle sette sorelle".