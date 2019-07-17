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Rocco Commisso sulla Gazzetta: "Vogliamo tornare ad esssere una delle sette sorelle"

Il Presidente della Fiorentina, Rocco Commisso ha parlato da Chicago nell'intervallo Fiorentina-Chivas, sugli obiettivi del club sul sito della Gazzetta.it: "Vogliamo tornare ad essere una delle sette...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 luglio 2019 09:38
Rocco Commisso sulla Gazzetta: "Vogliamo tornare ad esssere una delle sette sorelle" - Firenze, stadio Franchi, 06/06/2019, presentazione Rocco B. Commisso, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Franchi, 06/06/2019, presentazione Rocco B. Commisso, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Il Presidente della Fiorentina, Rocco Commisso ha parlato da Chicago nell'intervallo Fiorentina-Chivas, sugli obiettivi del club sul sito della Gazzetta.it: "Vogliamo tornare ad essere una delle sette sorelle".

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