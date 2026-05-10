Capuano: "Rocco Commisso non avrebbe meritato la retrocessione per tutto quello che ha fatto per Firenze"
Il giornalista ha voluto ricordare il Presidente viola deceduto nei mesi scorsi
Il giornalista Giovanni Capuano su X ha evidenziato come il raggiungimento della permanenza in Serie A fosse il minimo sindacale per una rosa di tale livello, non risparmiando però critiche alla gestione complessiva dell'annata. Le sue parole sono state nette:
“La Fiorentina ha ottenuto la salvezza matematica, un risultato scontato vista la caratura tecnica dei singoli, che rendeva l'ipotesi retrocessione del tutto inverosimile. Sarebbe stata un'ingiustizia per Commisso, considerando gli ingenti investimenti fatti. Tuttavia, i fischi che hanno accompagnato la squadra al termine della partita sono sacrosanti: di questo campionato non resta quasi nulla da tenere stretto”.