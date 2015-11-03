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Notizie Capuano Fiorentina

Capuano: "Rocco Commisso non avrebbe meritato la retrocessione per tutto quello che ha fatto per Firenze"

10 maggio 2026 18:01

Capuano: "Io uno dei pochi a dire Parisi in nazionale. Dissi che poteva fare il ruolo di Robben".

17 marzo 2026 19:20

Capuano: "Parisi è un grande giocatore ed è follemente innamorato della Fiorentina"

25 febbraio 2026 23:13

Capuano attacca: “A Firenze solito spettacolo indecente. La Juventus ha punito i responsabili del gesto dell’aereo…”

24 novembre 2025 17:06

Capuano sponsorizza Parisi: "È il top. Sarebbe l'affare della vita per la Fiorentina"

08 luglio 2023 16:35

Capuano: "Se Pif compra la Fiorentina farebbe investimenti illimitati come successo al City"

18 novembre 2021 20:17

Capuano: "Coi viola con coraggio. Ci serve il calore dello Stirpe"

06 novembre 2018 18:31

Eziolino Capuano: "Ho dato io il numero di Montella al Siviglia. Maresca mi ha chiamato e l'affare..."

29 dicembre 2017 16:27

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