Notizie Capuano Fiorentina

Capuano: "Rocco Commisso non avrebbe meritato la retrocessione per tutto quello che ha fatto per Firenze"
10 maggio 2026 18:01
Capuano: "Io uno dei pochi a dire Parisi in nazionale. Dissi che poteva fare il ruolo di Robben".
17 marzo 2026 19:20
Capuano: "Parisi è un grande giocatore ed è follemente innamorato della Fiorentina"
25 febbraio 2026 23:13
Capuano attacca: “A Firenze solito spettacolo indecente. La Juventus ha punito i responsabili del gesto dell’aereo…”
24 novembre 2025 17:06
Capuano sponsorizza Parisi: "È il top. Sarebbe l'affare della vita per la Fiorentina"
08 luglio 2023 16:35
Capuano: "Se Pif compra la Fiorentina farebbe investimenti illimitati come successo al City"
18 novembre 2021 20:17
Capuano: "Coi viola con coraggio. Ci serve il calore dello Stirpe"
06 novembre 2018 18:31
Archivio