Capuano: “Parisi è un grande giocatore ed è follemente innamorato della Fiorentina”

Fabiano Parisi si sta ritagliando un ruolo sempre più centrale nella Fiorentina delle ultime settimane. Con Vanoli in panchina e una condizione fisica non impeccabile di Gosens, il laterale classe 2000 ha saputo sfruttare l’occasione, guadagnandosi spazio e fiducia grazie a prestazioni convincenti. A parlare della crescita del difensore viola è stato Ezio Capuano, che lo ha allenato ad Avellino, intervenendo ai microfoni di Radio Bruno Toscana:

“Fabiano non è certo una scoperta. Lui è un grande giocatore, questa è solo la conferma. Gli ho voluto tanto bene fin dal primo giorno e sono molto legato anche alla sua famiglia, soprattutto dopo che ha perso il padre. Gli sono rimasto vicino. Calcisticamente è un ragazzo ancora giovane, deve ancora fare 26 anni quindi è inevitabile. Ma è comunque maturato molto dai tempi di Empoli. Ha grande personalità. Lo vedo in campo senza paura, ha grande tranquillità. E questo mi fa pensare che Parisi può tranquillamente arrivare in Nazionale. Non molla mai. Fiorentina? Ne è follemente innamorato, lo assicuro. Non cambierebbe mai”.