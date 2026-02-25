25 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 23:54

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Capuano: “Parisi è un grande giocatore ed è follemente innamorato della Fiorentina”

News

Capuano: “Parisi è un grande giocatore ed è follemente innamorato della Fiorentina”

Redazione

25 Febbraio · 23:13

Aggiornamento: 25 Febbraio 2026 · 23:13

TAG:

capuanoFiorentinaParisi

Condividi:

di

Il terzino viola si sta imponendo con continuità sotto la guida di Vanoli e riceve l’investitura del suo ex allenatore ai tempi di Avellino

Fabiano Parisi si sta ritagliando un ruolo sempre più centrale nella Fiorentina delle ultime settimane. Con Vanoli in panchina e una condizione fisica non impeccabile di Gosens, il laterale classe 2000 ha saputo sfruttare l’occasione, guadagnandosi spazio e fiducia grazie a prestazioni convincenti. A parlare della crescita del difensore viola è stato Ezio Capuano, che lo ha allenato ad Avellino, intervenendo ai microfoni di Radio Bruno Toscana:

Fabiano non è certo una scoperta. Lui è un grande giocatore, questa è solo la conferma. Gli ho voluto tanto bene fin dal primo giorno e sono molto legato anche alla sua famiglia, soprattutto dopo che ha perso il padre. Gli sono rimasto vicino. Calcisticamente è un ragazzo ancora giovane, deve ancora fare 26 anni quindi è inevitabile. Ma è comunque maturato molto dai tempi di Empoli. Ha grande personalità. Lo vedo in campo senza paura, ha grande tranquillità. E questo mi fa pensare che Parisi può tranquillamente arrivare in Nazionale. Non molla mai. Fiorentina? Ne è follemente innamorato, lo assicuro. Non cambierebbe mai”.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio