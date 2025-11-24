Capuano attacca: “A Firenze solito spettacolo indecente. La Juventus ha punito i responsabili del gesto dell’aereo…”

Il giornalista Giovanni Capuano ha affidato al suo profilo X un commento sui daspo emessi nei confronti dei quattro tifosi bianconeri che hanno mimato il gesto dell’aereo nella precedente gara interna, augurandosi che lo stesso succeda nei confronti di coloro che hanno intonato cori contro l’ex Fiorentina Vlahovic.

Di seguito il contenuto del post:

La Juventus mette al bando quattro persone responsabili di aver mimato il gesto dell’aereo nel corso del derby contro il Torino.

Eccellente.

Sarebbe carino che anche a Firenze, dove sabato è andato in scena il solito spettacolo indecente, ci facessero sapere qualcosa.