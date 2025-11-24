24 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 20:54

Capuano attacca: “A Firenze solito spettacolo indecente. La Juventus ha punito i responsabili del gesto dell’aereo…”

24 Novembre · 17:06

Aggiornamento: 24 Novembre 2025 · 17:12

Il giornalista ha espresso il suo desiderio di vedere presi dei provvedimenti contro il tifo viola per i cori della gara di sabato

Il giornalista Giovanni Capuano ha affidato al suo profilo un commento sui daspo emessi nei confronti dei quattro tifosi bianconeri che hanno mimato il gesto dell’aereo nella precedente gara interna, augurandosi che lo stesso succeda nei confronti di coloro che hanno intonato cori contro l’ex Fiorentina Vlahovic.

Di seguito il contenuto del post:

La Juventus mette al bando quattro persone responsabili di aver mimato il gesto dell’aereo nel corso del derby contro il Torino.

Eccellente.

Sarebbe carino che anche a Firenze, dove sabato è andato in scena il solito spettacolo indecente, ci facessero sapere qualcosa.

