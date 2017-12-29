Eziolino Capuano: "Ho dato io il numero di Montella al Siviglia. Maresca mi ha chiamato e l'affare..."

Il tecnico della Sambenedettese, Eziolino Capuano, ha rivelato a Estadio Deportivo della sua complicità nell'arrivo di Montella sulla panchina del Siviglia: "Per me è come un figlio, ci conosciamo da...

Il tecnico della Sambenedettese, Eziolino Capuano, ha rivelato a Estadio Deportivo della sua complicità nell'arrivo di Montella sulla panchina del Siviglia: "Per me è come un figlio, ci conosciamo da 30 anni. Conosco molto bene anche Maresca ed è proprio lui ad avermi chiamato domenica scorsa per chiedermi il numero di Vincenzo. Da lì è nata questa idea spagnola. Il Siviglia si adatterà molto bene all'idea di gioco di Montella. Fallimento al Milan? Ma lo avete visto giocare? E' vergognoso".