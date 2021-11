Capuano: “Se Pif compra la Fiorentina farebbe investimenti illimitati come successo al City”

Il giornalista sportivo Giovanni Capuano ha parlato a Radio Bruno della notizia dell’interessamento del fondo arabo miliardario PIF sulla Fiorentina, queste le sue parole:

“Anche se a livello etico questa cosa non mi piace molto ma dall’Arabia ci sono montagne di soldi pronti ad essere investiti in Italia e nel calcio italiano, il nostro è un sistema che va ristrutturato. Se Pif dovesse comprare davvero la Fiorentina farebbe investimenti illimitati per la squadra, sul modello del Manchester City in Inghilterra. Il pericolo, quando arrivi in mano a stranieri, è quello di essere trascurato quando i rubinetti si chiudono. Commisso? Credo che adesso si sia presa la strada giusta, leggo tanta cattiveria contro di lui, spero che Firenze abbia la forza di aspettarlo” conclude Capuano.

