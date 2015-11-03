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Notizie Pif Fiorentina

Pedullà conferma: "Era tutto vero, Pif voleva la Fiorentina ma Commisso ha scelto di non vendere"

17 giugno 2022 17:04

Repubblica scrive: "Da giorni a Firenze gira una voce su PIF e la Fiorentina. Si aspetta Commisso"

09 marzo 2022 09:57

Pedullà contro Barone: "Dirigenti con il 20% dei tuoi errori sarebbero licenziati. Io faccio il mio lavoro"

22 novembre 2021 13:18

Barone: "Interessamento del fondo PIF? News uscita solo per destabilizzare, amiamo la Fiorentina"

21 novembre 2021 20:18

Barone: "PIF? Nessuno vuole la Fiorentina. I giornalisti sono pronti ad uccidere la società"

19 novembre 2021 21:10

Brovarone: "Pif? Commisso va a vedere le partite delle giovanili. Callejon e Kokorin handicap per la Fiorentina"

19 novembre 2021 16:40

Bucchioni: "Non sorprende che gli arabi vogliono la Fiorentina, dietro ci potrebbe essere Renzi"

19 novembre 2021 13:43

PIF interessato alla Fiorentina, è lo sceicco accusato dell'omicidio di Kashoggi: ha pronti 430 miliardi

19 novembre 2021 10:00

Nazione, PIF ha messo nel mirino la Fiorentina: una vera offerta non c'è stata

19 novembre 2021 09:38

Capuano: "Se Pif compra la Fiorentina farebbe investimenti illimitati come successo al City"

18 novembre 2021 20:17

Pedullà conferma: "Si, tutto vero, Pif vuole la Fiorentina, posso certificare questa notizia"

18 novembre 2021 15:30

Il PIF potrebbe fare della Fiorentina il club più ricco al mondo, ma è anche sospettato di omicidio

18 novembre 2021 13:31

Pedullà: "Il fondo miliardario PIF vuole comprare la Fiorentina, sarà contattato Commisso"

18 novembre 2021 01:19

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