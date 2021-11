Nazione, PIF ha messo nel mirino la Fiorentina: una vera offerta non c’è stata

Quando un fondo importante come PIF viene accostato a qualche operazione, il mondo economico prende nota e, se riguarda il pallone, l’attenzione è doppia. L’ex Presidente del Consiglio, Renzi, è amico personale del presidente di PIF ed erede al trono, ma appare difficile che Commisso possa, eventualmente, cedere alla lusinghe, per ora lontane da essere concrete, e vendere la Fiorentina. Il futuro resta tutto da scrivere, ma gli investimenti fatti dal patron italo-americano fanno pensare che non abbia alcun intenzione di passare la mano. Lo scrive La Nazione.

