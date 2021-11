Di Gennaro: “Farei lo scambio Orsolini-Amrabat. A Firenze il fratello di quello visto a Verona”

Antonio Di Gennaro, opinionista e commentatore Rai, è intervenuto ai microfoni di Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio, per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina. Ecco le sue parole:

MILAN “Manca mezza difesa. Fin qui Italiano ha ribaltato la Fiorentina per ciò che vuole e per come sta sul pezzo. Come squadra possono essere una sorpresa ma col Milan, messi così, ovviamente rischiano. Magari il fattore campo e l’ambiente possono aiutare, il Milan però quest’anno ha più continuità dello scorso anno. Italiano non può snaturare più di tanto la sua identità, sì, vorrà dare sostegno al reparto difensivo ma non penso cambierà più di tanto in mezzo e in attacco. Il rientro di Gonzalez sarebbe fondamentale. Duncan, comunque, se messo con Castrovilli e Torreira darebbe geometrie, qualità ma anche forza fisica”.

AMRABAT “Farei subito lo scambio Amrabat–Orsolini. Il marocchino non si è integrato né lo scorso anno né questo. In un centrocampo a tre non ha mai inciso. Orsolini è uno degli esterni che voleva anche a giugno, credo che giustamente ne richieda almeno un paio per il suo modo di giocare. Di Amrabat invece per ora si è visto il fratello”.

