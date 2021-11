Bucchioni: “Non sorprende che gli arabi vogliono la Fiorentina, dietro ci potrebbe essere Renzi”

Questo un estratto dell’editoriale di Enzo Bucchioni per Tuttomercatoweb.com:

“Non solo mercato giocatori, è molto attivo anche il mercato delle società. E’ noto che da tempo, dopo l’ingresso massiccio nel calcio europeo di capitali americani e degli Emirati arabi, si stia muovendo anche l’Arabia Saudita. Il fondo sovrano Pif, in pratica la cassaforte della famiglia reale saudita, sta cercando di investire nel calcio e dopo molti sondaggi la prima società acquistata è stato il Newcastle. E’ chiaro che il calcio viene visto come una grande passione dei reali, ma anche come uno straordinario veicolo per dare visibilità, accrescere il potere politico e di relazioni.

La rivalità con i vicini Emirati Arabi ha fatto il resto. Tutti pensano che visti assegnati i mondiali in Qatar l’anno prossimo, l’Arabia punti a sua volta ad ottenerli fra qualche edizione. Ma nel calcio che conta ci devi essere. E il Newcastle potrebbe non bastare.

Sappiamo di interessamenti passati di Pif per il Milan, ma soprattutto per l’Inter. La trattativa per qualcuno s’è arenata solo per il no del governo cinese, per altri invece ci sarebbe da attendere solo qualche mese, alcune sistemazioni politico-economiche, per riprendere il discorso. Il governo cinese, secondo indiscrezioni, insisterebbe con Zhang perché venda in fretta la società nerazzurra. Non è facile visto il mutuo da 275 milioni acceso con il fondo americano Oaktree, ma si sta lavorando.

Non ci sarebbero ostacoli a livello Uefa nel possedere due squadre in massimi campionati diversi, anche Pozzo e non solo, ad esempio è proprietario del Watford e dell’Udinese, nel passato aveva anche il Malaga.

In attesa, però, il fondo Pif sta monitorando diverse situazioni e soluzioni che possano essere interessanti alternative e ieri Alfredo Pedullà ha rivelato che fra le società nel mirino ci sarebbe anche la Fiorentina.

Niente di strano o di sorprendente. E’ logico e quasi scontato che la Fiorentina, brand di Firenze, una delle città più belle del mondo e fra le più amate, possa interessare a un eventuale investimento arabo. Ma, ripeto, la Fiorentina come altre. E’ semplicemente in un ventaglio di ipotesi.

Poi si tratterà di vedere, come ha sottolineato anche Pedullà, se il fondo Pif intenderà proseguire nella sua esplorazione, fare sondaggi o magari in futuro cercare un contatto con la Fiorentina. Contatto che non c’è ancora mai stato.

Dopo di che bisognerà sentire se Commisso sarà disposto a vendere e via di seguito. Quindi in futuro potrebbe succedere tutto come non succedere niente. Oggi succede semplicemente che la Fiorentina è fra le società che piacciono al fondo Pif. Stop. Qualcuno potrebbe commentare come a me piace Claudia Schiffer o chi volete voi…

Con un solo particolare in più: e se invece dietro ci fosse la politica?

Sono noti i rapporti fra i reali sauditi e l’ex sindaco Matteo Renzi ed è altrettanto noto lo scarso feeling di Commisso con la politica cittadina. Magari qualcuno l’avvento degli arabi lo potrebbe anche auspicare o favorire, ma oggi la Fiorentina è di Commisso”.

ECCO COSA E’ IL FONDO PIF