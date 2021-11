Brovarone: “Pif? Commisso va a vedere le partite delle giovanili. Callejon e Kokorin handicap per la Fiorentina”

L’intermediario di mercato Bernardo Brovarone, legato ai colori viola, ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:

“L’interesse di Pif per la Fiorentina? Commisso deve essere sostenuto dai giornalisti perché tiene alla Fiorentina e lo ha dimostrato, dove troviamo un presidente che va a vedere le partite delle giovanili? Io penso che nessuno lo abbia mai fatto. Lo sceicco non pensiamo che ti porti Haaland a Firenze, tanto lui qui il norvegese non ci verrà mai. Berardi? Il giocatore ha cambiato procuratore affidandosi a Crnjar, che è molto vicino a Daniele Pradè, dunque credo che ci sarà la possibilità questa non sarà fatta sfuggire. Callejon e Kokorin sono due Handicap per la Fiorentina, su Kokorin credo che dobbiamo fare un passo indietro per venderlo, Callejon invece a fine anno si svincola” conclude Brovarone.

