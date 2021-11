Barone: “PIF? Nessuno vuole la Fiorentina. I giornalisti sono pronti ad uccidere la società”

“Si è presentato qualcuno per comprare la Fiorentina? No, nessuno. Adesso c’è un famoso giornalista che dice che c’è un fondo che vuole comprarsi la Fiorentina. Nessuno ha bussato da noi per dirci di voler comprare la società, il resto sono tutte chiacchere”. Queste le parole del DG Barone riportate dall’ANSA, parlando con i giornalisti, ha replicato alle voci circolate negli ultimi giorni di un presunto interessamento anche per la Fiorentina da parte del fondo arabo Pif che ha acquistato in Inghilterra il Newcastle.

“Prima di ogni partita chi c’è ad assistere la squadra? Escono sempre voci destabilizzanti e chi ci mette la faccia davanti ai tifosi? Joe Barone e Giuseppe Commisso. Quando eravamo in crisi tutti i giornalisti fiorentini, e nazionali, erano pronti ad uccidere la società ma noi abbiamo messo la faccia, perché siamo qui, siamo reali, siamo umani. Siamo qui per costruire per la città di Firenze, non per distruggere”.

Su quest’ultima affermazione di Barone c’è stata una presa di posizione da parte di Associazione stampa Toscana, Ordine dei giornalisti della Toscana, Gruppo toscano giornalisti sporti-Ussi che in una nota congiunta hanno parlato di “frase inaccettabile e inqualificabile. In un momento assai delicato, nel quale i giornalisti si trovano quotidianamente in prima linea, spesso aggrediti, insultati e minacciati, le parole di Barone rischiano di provocare nuova, inutile tensione”.

INTANTO SECONDO PEDULL’A LA FIORENTINA E’ SU FARIAS