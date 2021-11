Pedullà: “La Fiorentina vuole il nuovo Papu Gomez, si tratta di Facundo Farias, costa 10 milioni”

Come riporta Alfredo Pedullà attraverso il suo sito, la Fiorentina ha messo nel mirino Facundo Farias. Il suo agente, Martin Sendoa, lo ha ammesso nella giornata di ieri nella trasmissione argentina Sport 9. Nato a Santa Fe il 28 agosto 2022, Facundo è cresciuto calcisticamente tra le fila del Colon e ha debuttato in Primera Division nel 2019. Un trequartista molto agile e con grandi doti tecniche che in Argentina paragonano al Papu Gomez.

Farias ha passato un’infanzia difficile: la madre è morta a causa di un cancro quando lui aveva 10 anni e quest’anno anche il padre è scomparso dopo essere stato colpito dal coronavirus. In tutto questo Facundo, attraverso il calcio, ha trovato il modo di reagire e a giugno con il Colon ha realizzato il sogno di vincere il campionato argentino.

Per il club è stata la prima volta dopo un’attesa di ben 116 anni. In questo importante successo il trequartista classe 2002 ha contribuito con 8 reti in 35 presenze. “Ho una linea diretta con la Fiorentina. Parliamo con Burdisso ma interessa anche allo Zenit”, queste sono le parole del suo agente: Facundo Farias potrebbe quindi sbarcare in Italia. Il suo contratto scadrà nel 2023 ed è presente inoltre una clausola da dieci milioni di dollari.

Chi vuole anticipare la concorrenza dovrà versare al Colon questa cifra, anche se il procuratore ha ammesso che si vorrebbe rimandare ogni decisione a giugno affinché il giocatore possa giocare la Copa Libertadores. Ma sarà davvero così? Si attendono le mosse della Fiorentina e di eventuali club, pronti a sfidarsi per accaparrarsi uno dei talenti più promettenti del calcio albiceleste.

MISTER 430 MILIARDI VUOLE LA FIORENTINA