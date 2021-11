Pedullà: “Il fondo miliardario PIF vuole comprare la Fiorentina, sarà contattato Commisso”

Il fondo arabo PIF ha da poco rilevato il Newcastle, ma vorrebbe fare la stessa cosa con un club italiano. Si è parlato molto dell’interesse per l’Inter, qualcuno è andato oltre sottolineando come si fosse a un passo dall’accordo ma in realtà non è andata così. Dopo qualche contatto, le parti hanno deciso di sorvolare e di non approfondire. Il PIF aveva chiesto informazioni sul Milan, ma anche in questo caso non ci sono stati grandi margini di manovra con Elliott che ha intenzione di procedere per la strada intrapresa. E adesso? Il PIF non si accontenta del Newcastle, vorrebbe acquisire un altro club in Europa, possibilmente in Serie A. E ci sarebbe un apprezzamento nei riguardi della Fiorentina, al punto che i diretti interessati vorrebbero esternare la manifestazione di interesse in un prossimo incontro con i vertici viola. Per il momento ci fermiamo qui, e confermiamo gli apprezzamenti, perché poi la palla passerà a Commisso che ha investito tanto per la Fiorentina. Lo scorso 14 maggio il numero uno del club aveva provocatoriamente messo in vendita la società, chiedendo risposte entro 10 giorni e snocciolando i numeri: aveva investito 170 milioni per acquistarla, 80 per risanarla e altri 85 milioni per il centro sportivo. Fatti, non parole, anche se poi Commisso ha spesso fatto capire di essere amareggiato per le numerose critiche, dal suo punto di vista spesso non giustificate. Ma continuando sempre ad investire, dentro un progetto che non si ferma malgrado numerose difficoltà. Vedremo come risponderà, se risponderà, alla manifestazione di interesse con richiesta di incontro da parte del fondo arabo che non si accontenta di aver rilevato il Newcastle in Premier. Lo riporta Alfredo Pedullà sul suo sito

INTANTO SCHIRA PARLA DELL’INTERESSE PER BERARDI