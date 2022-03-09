Repubblica scrive: "Da giorni a Firenze gira una voce su PIF e la Fiorentina. Si aspetta Commisso"
PIF? Per il momento sono solo voci non confermate
A cura di Redazione Labaroviola
09 marzo 2022 09:57
Ecco un altro estratto del commento di Giuseppe Calabrese a Repubblica: “Da giorni in città circola la voce di una possibile acquisizione del club da parte del fondo arabo PIF. Per il momento sono soltanto voci non confermate ma se Rocco dopo aver rinunciato allo stadio rinunciasse é possibile che quelle voci diventino qualcosa in più. Appena tornerà a Firenze si saprà di più”.
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