Pedullà conferma: “Si, tutto vero, Pif vuole la Fiorentina, posso certificare questa notizia”

Alfredo Pedullà è il giornalista, grande esperto di calciomercato, che ieri in esclusiva ha dato la notizia dell’interesse del fondo miliardario Pif riguardo la Fiorentina, queste le sue parole a Lady Radio:

“Confermo quanto scritto, dopo aver comprato il Newcastle in Inghilterra, il fondo arabo vuole comprare la Fiorentina. I contatti con Inter e Milan non sono andati bene e per questo si sono concentrati sulla Fiorentina affascinati dal grande valore di Firenze. Non c’è ancora una trattativa ma per adesso, semplicemente di una manifestazione d’interesse. Prima di dare questa notizia l’ho verificata, e vi posso certificare il loro gradimento. Quando Commisso tornerà in Italia vi posso aggiornare sulla situazione. La notizia non destabilizza nessuno, è una cosa normale che accade. Credo che se parliamo di destabilizzazione, le parole di Commisso su Vlahovic hanno destabilizzato l’ambiente, non certo questa notizia. Può darsi che l’incontro ci sarà a prescindere, sia per necessità che semplicemente solo per cortesia, poi la palla passerà a Commisso” conclude Pedullà.

