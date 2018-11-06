Capuano: "Coi viola con coraggio. Ci serve il calore dello Stirpe"

Marco Capuano, difensore esterno del Frosinone ha parlato al sito ufficiale, dopo il pareggio contro il Parma, ecco le sue dichiarazioni: "Per come si era messa la partita c’è un po’ di rammarico, la...

Marco Capuano, difensore esterno del Frosinone ha parlato al sito ufficiale, dopo il pareggio contro il Parma, ecco le sue dichiarazioni: "Per come si era messa la partita c’è un po’ di rammarico, la squadra meritava la vittoria. Devo dire che ci abbiamo provato fino alla fine, loro si sono difesi bene e noi abbiamo provato a fare gol in modo particolare dai cross, avendo spesso e volentieri le fasce libere. Peccato per quell’occasionissima sul finire del match, andiamo comunque avanti e vediamo il bicchiere mezzo pieno, ci prendiamo questo punto, allunghiamo la striscia positiva e guardiamo avanti. Queste prestazioni ci danno autostima e ci fanno lavorare bene in settimana. Due gare senza subire reti? Abbiamo avuto modo di conoscerci meglio, dobbiamo continuare così a dare il massimo, a tenere sempre alta l’attenzione, perché basta una prestazione per rovinare tutto. Siamo consapevoli della nostra forza adesso, sicuri di poter stare in questa categoria. La gara contro la Fiorentina? Dovremo affrontare i viola con coraggio, cercando di strappare punti in vista della sosta. E’ fondamentale allungare la striscia positiva. Mi aspetto uno stadio pieno, una motivazione in più per fare bene".

Fonte: Tuttofrosinone.com