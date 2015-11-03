Notizie Frosinone Fiorentina Fiorentina

Beneforti su Simeone: "Oggi é un attaccante triste. E non serve a nessuno questa situazione. A Frosinone.."
11 novembre 2018 15:40
Marchegiani:"Ieri poca attenzione difensiva, il pareggio era evitabile. Sportiello il migliore.."
10 novembre 2018 21:57
Il regista Beldi', scherza dopo Frosinone:"Batteremo il record di 1-1".Su Sottil e Simeone.."
10 novembre 2018 21:32
CdS Stadio: Basta regali! Le parole di Pioli sono preoccupanti. A Frosinone...
10 novembre 2018 10:58
Benassi: “Quando vuoi vincere umiltà e concentrazione non possono mancare”
10 novembre 2018 00:34
Pezzella:"Non è possibile prendere un gol così. Se fai errori come stasera, gli obiettivi non li raggiungi.."
09 novembre 2018 23:39
Pioli: “Simeone pensi positivo, oggi dovevamo vincere. Se non chiudi le partite può succedere”
09 novembre 2018 22:50
Longo: "Bravi noi contro un avversario superiore. In ogni gara con l'agonismo di stasera"
09 novembre 2018 22:45
PAGELLE VIOLA: BENASSI DI SPALLA NON SFONDA IL MURO. PJACA E SIMEONE DISASTROSI
09 novembre 2018 21:59
Sconcerti:"In trasferta finora solo avversari duri". Veretout ed il parallelo con Badelj
09 novembre 2018 18:14
STADIO? SIANO TUTTI PIÙ CHIARI. A FROSINONE UN SOLO RISULTATO. SIMEONE... L’EDITORIALE DI SANDRO BENNUCCI
09 novembre 2018 01:47
Convocati, Pioli ne porta 25 in terra ciociara. Ecco la lista e gli assenti..
08 novembre 2018 18:12
Amerini: "Domani vittoria come imperativo. A Gennaio ecco cosa serve dal mercato.."
08 novembre 2018 17:35
Capuano: "Coi viola con coraggio. Ci serve il calore dello Stirpe"
06 novembre 2018 18:31
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