Notizie Frosinone Fiorentina Fiorentina

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Beneforti su Simeone: "Oggi é un attaccante triste. E non serve a nessuno questa situazione. A Frosinone.."

11 novembre 2018 15:40

Marchegiani:"Ieri poca attenzione difensiva, il pareggio era evitabile. Sportiello il migliore.."

10 novembre 2018 21:57

Il regista Beldi', scherza dopo Frosinone:"Batteremo il record di 1-1".Su Sottil e Simeone.."

10 novembre 2018 21:32

CdS Stadio: Basta regali! Le parole di Pioli sono preoccupanti. A Frosinone...

10 novembre 2018 10:58

Benassi: “Quando vuoi vincere umiltà e concentrazione non possono mancare”

10 novembre 2018 00:34

Pezzella:"Non è possibile prendere un gol così. Se fai errori come stasera, gli obiettivi non li raggiungi.."

09 novembre 2018 23:39

Pioli: “Simeone pensi positivo, oggi dovevamo vincere. Se non chiudi le partite può succedere”

09 novembre 2018 22:50

Longo: "Bravi noi contro un avversario superiore. In ogni gara con l'agonismo di stasera"

09 novembre 2018 22:45

PAGELLE VIOLA: BENASSI DI SPALLA NON SFONDA IL MURO. PJACA E SIMEONE DISASTROSI

09 novembre 2018 21:59

Sconcerti:"In trasferta finora solo avversari duri". Veretout ed il parallelo con Badelj

09 novembre 2018 18:14

STADIO? SIANO TUTTI PIÙ CHIARI. A FROSINONE UN SOLO RISULTATO. SIMEONE... L’EDITORIALE DI SANDRO BENNUCCI

09 novembre 2018 01:47

Convocati, Pioli ne porta 25 in terra ciociara. Ecco la lista e gli assenti..

08 novembre 2018 18:12

Amerini: "Domani vittoria come imperativo. A Gennaio ecco cosa serve dal mercato.."

08 novembre 2018 17:35

Capuano: "Coi viola con coraggio. Ci serve il calore dello Stirpe"

06 novembre 2018 18:31

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