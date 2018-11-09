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Benassi: “Quando vuoi vincere umiltà e concentrazione non possono mancare”

Il centrocampista della Fiorentina, Marco Benassi ha postato su Instagram alcune dichiarazioni nel post-gara di Frosinone-Fiorentina dove, siglando il quinto gol stagionale, aveva momentaneamente port...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 novembre 2018 00:34
Benassi: “Quando vuoi vincere umiltà e concentrazione non possono mancare” -
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Il centrocampista della Fiorentina, Marco Benassi ha postato su Instagram alcune dichiarazioni nel post-gara di Frosinone-Fiorentina dove, siglando il quinto gol stagionale, aveva momentaneamente portato la squadra viola in vantaggio:

Benassi: “Quando vuoi vincere umiltà e concentrazione non possono mancare”

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