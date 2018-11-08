Amerini: "Domani vittoria come imperativo. A Gennaio ecco cosa serve dal mercato.."

Daniele Amerini, ex centrocampista viola, ha parlato della sfida tra Frosinone e Fiorentina di domani sera: "Il Frosinone negli ultimi anni è cresciuto enormemente, è diventato una bella realtà perciò...

Daniele Amerini, ex centrocampista viola, ha parlato della sfida tra Frosinone e Fiorentina di domani sera: "Il Frosinone negli ultimi anni è cresciuto enormemente, è diventato una bella realtà perciò giocare in casa loro non è affatto facile. La Fiorentina deve andare lì col massimo della concentrazione e della voglia e soprattutto con l'imperativo deve essere la vittoria. Nelle ultime settimane c’è stata un’involuzione rispetto al bel settembre vissuto dai viola, ma sono convinto che se Pjaca e Simeone torneranno ai livelli attesi resti una squadra dal potenziale notevole. Manca un centravanti di riserva purtroppo, magari mi auguro possa arrivare a gennaio nel mercato".

Fonte: Radio Bruno Toscana