Notizie Amerini Fiorentina

Amerini: "Felice per Braschi, ma la Fiorentina non ha nemmeno un giovane pronto per la maglia viola"
07 maggio 2026 14:29
Amerini: "Confermerei Vanoli con la vittoria della Conference, Kean più determinato con l'Italia che con la Fiorentina"
30 marzo 2026 19:30
Amerini: “La Fiorentina soffre ma può fare risultato con chiunque, Cremona non è l'ultima spiaggia"
14 marzo 2026 13:38
Amerini: "Fagioli ora è un leader tecnico ma dal punto di vista caratteriale manca qualcuno"
09 febbraio 2026 22:14
Amerini: "La Fiorentina è una squadra viva: Brescianini non è entrato benissimo ma sarà molto importante"
12 gennaio 2026 21:40
Amerini: "La qualità migliore di Fagioli è vedere la giocata prima degli altri, il suo ruolo più adatto è il regista"
25 novembre 2025 21:07
Amerini: "Gud ha segnato ma va stimolato. Fagioli è essenziale per la Viola, deve avere continuità"
24 ottobre 2025 16:48
Amerini: “Fiorentina con poca personalità. Kean? In questo momento deve giocare da unica punta”
07 ottobre 2025 17:08
Amerini: "Fazzini potrebbe essere un Massimo Orlando, secondo me ci darà tante soddisfazioni quest'anno"
24 luglio 2025 20:29
Amerini: "Il silenzio di Kean fa intendere che c'è qualcosa sotto. Mandragora via solo per tanti soldi"
04 luglio 2025 18:07
Amerini: "Bianco merita un'occasione in viola, però da fare il titolare alla Reggina a farlo a Firenze è diverso"
16 luglio 2024 17:20
Amerini: "Italiano sa cosa vuole, è determinato e non si fa condizionare da nessuno"
04 aprile 2024 22:21
Amerini: "Bianco scartato da Torino e Juventus. Freniamo l'entusiasmo: i ritiri lasciano il tempo che trovano"
01 agosto 2021 09:18
Amerini: "Italiano ha le idee chiare, alla Fiorentina può fare solo meglio. Arriveranno innesti di livello"
09 luglio 2021 14:04
Amerini: "Italiano può far innamorare Firenze con il suo grande calcio. Mercato? Servono 4-5 acquisti"
28 giugno 2021 13:53
Amerini: "Io sto dalla parte dei giocatori. Prandelli ha lasciato squadra e società in difficoltà"
31 marzo 2021 20:23
Amerini: "Che delusione Pulgar! Castrovilli è calato, spero che Ribery porti gol alla squadra"
10 febbraio 2021 20:19
Amerini: "Il Benevento è l'ideale per partire bene. Mi aspetto di vedere la difesa a quattro con due mediani"
18 novembre 2020 21:56
Amerini: "Pioli a Firenze riceveva le stesse critiche di Iachini. Alla Fiorentina ci si brucia velocemente"
07 novembre 2020 18:31
Amerini: "La rosa della Fiorentina non è inferiore a quella del Milan. Possiamo puntare l'Europa League"
14 ottobre 2020 18:50
Amerini: "Manca un regista. Con Callejon si deve cambiare modulo. Quarta é un rincalzo"
12 ottobre 2020 17:31
Amerini: "Il rigore concesso ai viola è generoso. Cutrone? Il suo ingresso ieri ha ridato certezze"
23 febbraio 2020 22:20
Amerini: "Serve tirar fuori gli attributi. Badelj non ha velocità, Pulgar poca personalità. Duncan..."
10 febbraio 2020 21:38
Amerini: "La Fiorentina ha poca personalità. Chiesa? Non è quello visto ieri in campo"
13 gennaio 2020 20:45
Amerini rivela: "Per gennaio Pradè in cerca di un centrocampista di livello. Il difensore.."
17 dicembre 2019 08:05
Amerini: "La dirigenza va controcorrente, Montella è indifendibile, la piazza vuole il suo esonero"
09 dicembre 2019 19:19
Amerini: "Castrovilli? Diventerà un top player. Ibrahimovic? Sarebbe il massimo, segnerebbe molto"
18 ottobre 2019 12:50
Amerini: "Domani vittoria come imperativo. A Gennaio ecco cosa serve dal mercato.."
08 novembre 2018 17:35
Amerini: "Il giovane viola più forte? Non gioca al Viareggio. Gori lo manderei in prestito, come Flachi"
27 marzo 2018 17:26
Amerini: "Pioli è bravo, ma la Fiorentina è una squadra da 8'-10' posto"
11 settembre 2017 17:05
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