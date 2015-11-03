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Notizie Amerini Fiorentina

Amerini: "Felice per Braschi, ma la Fiorentina non ha nemmeno un giovane pronto per la maglia viola"

07 maggio 2026 14:29

Amerini: "Confermerei Vanoli con la vittoria della Conference, Kean più determinato con l'Italia che con la Fiorentina"

30 marzo 2026 19:30

Amerini: “La Fiorentina soffre ma può fare risultato con chiunque, Cremona non è l'ultima spiaggia"

14 marzo 2026 13:38

Amerini: "Fagioli ora è un leader tecnico ma dal punto di vista caratteriale manca qualcuno"

09 febbraio 2026 22:14

Amerini: "La Fiorentina è una squadra viva: Brescianini non è entrato benissimo ma sarà molto importante"

12 gennaio 2026 21:40

Amerini: "La qualità migliore di Fagioli è vedere la giocata prima degli altri, il suo ruolo più adatto è il regista"

25 novembre 2025 21:07

Amerini: "Gud ha segnato ma va stimolato. Fagioli è essenziale per la Viola, deve avere continuità"

24 ottobre 2025 16:48

Amerini: “Fiorentina con poca personalità. Kean? In questo momento deve giocare da unica punta”

07 ottobre 2025 17:08

Amerini: "Fazzini potrebbe essere un Massimo Orlando, secondo me ci darà tante soddisfazioni quest'anno"

24 luglio 2025 20:29

Amerini: "Il silenzio di Kean fa intendere che c'è qualcosa sotto. Mandragora via solo per tanti soldi"

04 luglio 2025 18:07

Amerini: "Bianco merita un'occasione in viola, però da fare il titolare alla Reggina a farlo a Firenze è diverso"

16 luglio 2024 17:20

Amerini: "Italiano sa cosa vuole, è determinato e non si fa condizionare da nessuno"

04 aprile 2024 22:21

Amerini: "Bianco scartato da Torino e Juventus. Freniamo l'entusiasmo: i ritiri lasciano il tempo che trovano"

01 agosto 2021 09:18

Amerini: "Italiano ha le idee chiare, alla Fiorentina può fare solo meglio. Arriveranno innesti di livello"

09 luglio 2021 14:04

Amerini: "Italiano può far innamorare Firenze con il suo grande calcio. Mercato? Servono 4-5 acquisti"

28 giugno 2021 13:53

Amerini: "Io sto dalla parte dei giocatori. Prandelli ha lasciato squadra e società in difficoltà"

31 marzo 2021 20:23

Amerini: "Che delusione Pulgar! Castrovilli è calato, spero che Ribery porti gol alla squadra"

10 febbraio 2021 20:19

Amerini: "Il Benevento è l'ideale per partire bene. Mi aspetto di vedere la difesa a quattro con due mediani"

18 novembre 2020 21:56

Amerini: "Pioli a Firenze riceveva le stesse critiche di Iachini. Alla Fiorentina ci si brucia velocemente"

07 novembre 2020 18:31

Amerini: "La rosa della Fiorentina non è inferiore a quella del Milan. Possiamo puntare l'Europa League"

14 ottobre 2020 18:50

Amerini: "Manca un regista. Con Callejon si deve cambiare modulo. Quarta é un rincalzo"

12 ottobre 2020 17:31

Amerini: "Il rigore concesso ai viola è generoso. Cutrone? Il suo ingresso ieri ha ridato certezze"

23 febbraio 2020 22:20

Amerini: "Serve tirar fuori gli attributi. Badelj non ha velocità, Pulgar poca personalità. Duncan..."

10 febbraio 2020 21:38

Amerini: "La Fiorentina ha poca personalità. Chiesa? Non è quello visto ieri in campo"

13 gennaio 2020 20:45

Amerini rivela: "Per gennaio Pradè in cerca di un centrocampista di livello. Il difensore.."

17 dicembre 2019 08:05

Amerini: "La dirigenza va controcorrente, Montella è indifendibile, la piazza vuole il suo esonero"

09 dicembre 2019 19:19

Amerini: "Castrovilli? Diventerà un top player. Ibrahimovic? Sarebbe il massimo, segnerebbe molto"

18 ottobre 2019 12:50

Amerini: "Domani vittoria come imperativo. A Gennaio ecco cosa serve dal mercato.."

08 novembre 2018 17:35

Amerini: "Il giovane viola più forte? Non gioca al Viareggio. Gori lo manderei in prestito, come Flachi"

27 marzo 2018 17:26

Amerini: "Pioli è bravo, ma la Fiorentina è una squadra da 8'-10' posto"

11 settembre 2017 17:05

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