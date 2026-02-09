Amerini: “Fagioli ora è un leader tecnico ma dal punto di vista caratteriale manca qualcuno”

Daniele Amerini, ex centrocampista della Fiorentina, ha analizzato la partita Fiorentina-Torino a TMWRadio, queste sono le sue parole: “E’ chiaro che questa squadra abbia dei problemi di personalità. Prima con Pioli, ora con Vanoli, prende gol facili, non tiene il risultato. Era una partita fondamentale, se vincevi ti agganciavi alle altre. Non puoi pareggiare con un calcio da fermo, che potevi anche evitare. Ci sono vari problemi che si accavallano da diverso tempo. Poi è chiaro che anche i cambi un po’ incidono, ma non si sa cosa è successo davvero. Qualche dubbio sul cambio di Solomon è sorto.

Però il problema principale è la mentalità, che va avanti da inizio anno. Diventa pericoloso pensare ‘tanto vinciamo la prossima’, perché poi non è così. Il problema di personalità c’è dall’inizio, Fagioli ora è un leader tecnico ma dal punto di vista caratteriale manca qualcuno, come Dunga una volta. E poi secondo me la Fiorentina è migliorata molto sotto l’aspetto fisico, gioca un buon calcio, ed è paradossale prendere gol nel finale. Si pecca di attenzione ora singolarmente. Su chi fare la corsa? Lecce, Cremonese, forse il Genoa. Forse il Lecce è quella che come valore rischia di più, ma ha dato un segno importante contro l’Udinese”.