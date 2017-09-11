Amerini: "Pioli è bravo, ma la Fiorentina è una squadra da 8'-10' posto"

Amerini invita i tifosi della Fiorentina a restare con i piedi per terra.

L'ex giocatore della Fiorentina Daniele Amerini ha parlato del momento viola a Radio Bruno Toscana:

"Pioli è la persona giusta al momento giusto: serviva la sua normalità da persona perbene. La Fiorentina ha giocatori con importanti margini di miglioramento come Gil Dias, Veretout, Eysseric e Pezzella, ma ora non bisogna commettere l'errore opposto al precedente e cioè quello di esaltarsi troppo. La squadra sulla carta è da 8'-10' posto, ma se alcuni giocatori dovessero rendere sopra le aspettative, allora si potrebbe aspirare a qualcosa di più".