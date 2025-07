Amerini: “Il silenzio di Kean fa intendere che c’è qualcosa sotto. Mandragora via solo per tanti soldi”

L’ex giocatore viola Daniele Amerini ha parlato in onda su Radio FirenzeViola delle principali novità di mercato di casa Fiorentina.

Su Kean: “Chiaro che il silenzio del giocatore è indice di qualcosa, e che ci sia del movimento attorno a lui. Sicuramente sta considerando il rinnovo con la Fiorentina, magari con un adeguamento che il ragazzo meriterebbe. Chiaro che quando arrivano squadre come il Napoli diventa difficile, perchè è ricco e fa la Champions. La Fiorentina ora come ora non può fare molto perchè c’è la clausola, ma il rinnovo sarebbe un bel segnale.”

Sul centrocampo: “Fazzini grande colpo, è giovane ed ha già una buona esperienza. Credo addirittura che se quest’anno non si fosse fatto male avrebbe permesso all’Empoli di salvarsi. Lui e Fagioli danno tanta qualità, ora magari dal mercato serve un po’ di felicità, magari uno alla Ndour, ma di un altro livello. Secondo me sarebbe da prendere anche Bernabè, che è uno di quelli che ha la qualità da trequartista, ma la capacità ottima di stare anche davanti alla difesa, un po’ come Pizzarro.”

Sulla vicenda Mandragora: “Non rinuncerei a Mandragora per pochi soldi. Credo che quest’anno il giocatore abbia over performato e se la Fiorentina è d’accordo con questa visione, allora dovrebbe venderlo ad una cifra over.”