Notizie Radio Firenzeviola Fiorentina

De Sinopoli, presidente ATF: "Il divieto di trasferte potrebbe essere revocato, entro mercoledì si decide"
12 febbraio 2026 18:27
Vitale: "Il mercato in uscita della Fiorentina è disastroso, penso che la squadra possa lottare per il sesto posto"
11 settembre 2025 19:14
Pino Vitale: "Per alzare il livello di questa Fiorentina mancano un regista e un difensore forti"
02 settembre 2025 23:12
Aldo Serena: "Il colpo di mercato della Fiorentina è tenere Kean. Pioli tecnico forte e motivato"
16 luglio 2025 22:14
Amerini: "Il silenzio di Kean fa intendere che c'è qualcosa sotto. Mandragora via solo per tanti soldi"
04 luglio 2025 18:07
Archivio