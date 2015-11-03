Notizie Radio Firenzeviola Fiorentina

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De Sinopoli, presidente ATF: "Il divieto di trasferte potrebbe essere revocato, entro mercoledì si decide"

12 febbraio 2026 18:27

Vitale: "Il mercato in uscita della Fiorentina è disastroso, penso che la squadra possa lottare per il sesto posto"

11 settembre 2025 19:14

Pino Vitale: "Per alzare il livello di questa Fiorentina mancano un regista e un difensore forti"

02 settembre 2025 23:12

Aldo Serena: "Il colpo di mercato della Fiorentina è tenere Kean. Pioli tecnico forte e motivato"

16 luglio 2025 22:14

Amerini: "Il silenzio di Kean fa intendere che c'è qualcosa sotto. Mandragora via solo per tanti soldi"

04 luglio 2025 18:07

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