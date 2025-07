Aldo Serena: “Il colpo di mercato della Fiorentina è tenere Kean. Pioli tecnico forte e motivato”

L’ex attaccante dell’Inter Aldo Serena ha rilasciato un’intervista a Radio Firenze Viola dove ha parlato di Moise Kean e di altri temi caldi di casa Fiorentina. Ecco le sue parole: “La permanenza di Kean è un vero colpo di mercato, e credo che Pioli possa farlo convivere con Dzeko. Per Kean l’ambiente della Fiorentina è ideale, poi questo è l’anno del mondiale: restare in un posto in cui si è fatto bene e dove c’è sintonia coi tifosi è fondamentale.”

Su Pioli: “Il gioco della Fiorentina cambierà. Conosco bene Pioli, siamo stati compagni alla Juventus: è un tecnico sensibile e motivato. Vuol fare bene alla Fiorentina”