Vitale: “Il mercato in uscita della Fiorentina è disastroso, penso che la squadra possa lottare per il sesto posto”

L’ex direttore sportivo dell’Empoli Pino Vitale è intervenuto a Radio Firenze Viola per parlare della situazione della Fiorentina. Ecco le sue parole: “La Fiorentina ha un grande portiere e dei grandi attaccanti. Piccoli diventerà importante e Dzeko darà tanto. In difesa, nonostante Gosens e Dodo, manca qualcosa. A centrocampo manca un leader, credo che però Fazzini esploderà a Firenze. Chi è stato acquistato non è da salto di qualità.”

Un pensiero su Fagioli: “Credo che non si sia ancora visto di cosa è capace, per me è un giocatore importante. Deve ritrovare il sorriso e l’allegria.”

Riguardo le parole di Pradè su Comuzzo: “35 milioni per un difensore sono tanti, ma Comuzzo è potenzialmente un giocatore da 60 milioni. Non mi sorprenderei se a Gennaio venisse venduto per ripianare la spesa fatta quest’estate. Il mercato in uscita è stato disastroso.”

Sulla squadra: “Ho fiducia in Pioli, sono convinto che la squadra possa far bene e arrivare tra le prime 6.”

Sabato senza Gud chi accanto a Kean: “Metterei Dzeko per aiutare la mediana viola contro quella del Napoli. Lascerei Kean a lottare contro la difesa partenopea perchè è troppo forte.”