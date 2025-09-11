11 Settembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 19:54

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Vitale: “Il mercato in uscita della Fiorentina è disastroso, penso che la squadra possa lottare per il sesto posto”

Radio

Vitale: “Il mercato in uscita della Fiorentina è disastroso, penso che la squadra possa lottare per il sesto posto”

Redazione

11 Settembre · 19:14

Aggiornamento: 11 Settembre 2025 · 19:46

TAG:

FiorentinaRadio FirenzeViolaVitale

Condividi:

di

L'esperto dirigente calcistico Pino Vitale ha parlato del mercato della Fiorentina e della struttura della squadra a Radio Firenze Viola.

L’ex direttore sportivo dell’Empoli Pino Vitale è intervenuto a Radio Firenze Viola per parlare della situazione della Fiorentina. Ecco le sue parole: “La Fiorentina ha un grande portiere e dei grandi attaccanti. Piccoli diventerà importante e Dzeko darà tanto. In difesa, nonostante Gosens e Dodo, manca qualcosa. A centrocampo manca un leader, credo che però Fazzini esploderà a Firenze. Chi è stato acquistato non è da salto di qualità.”

Un pensiero su Fagioli: “Credo che non si sia ancora visto di cosa è capace, per me è un giocatore importante. Deve ritrovare il sorriso e l’allegria.”

Riguardo le parole di Pradè su Comuzzo: “35 milioni per un difensore sono tanti, ma Comuzzo è potenzialmente un giocatore da 60 milioni. Non mi sorprenderei se a Gennaio venisse venduto per ripianare la spesa fatta quest’estate. Il mercato in uscita è stato disastroso.”

Sulla squadra: “Ho fiducia in Pioli, sono convinto che la squadra possa far bene e arrivare tra le prime 6.”

Sabato senza Gud chi accanto a Kean: “Metterei Dzeko per aiutare la mediana viola contro quella del Napoli. Lascerei Kean a lottare contro la difesa partenopea perchè è troppo forte.”

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio